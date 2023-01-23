『ASHU しつけ用品ラブリーレインハーフチョーク＆リードセット L・ピンク 中?大型犬用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 13時 39分に出品され05月15日 13時 39分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ASHU] しつけ用品ラブリーレインハーフチョーク＆リードセット L・ピンク 中?大型犬用



【商品説明】

・お手入れ簡単

・色褪せしにくい

・調節可能

CMR-X01BEYHNFK

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。