『クローム ハンドルバーバッグ URBAN HANDLEBAR BAG/アーバン EX 2.0 ハンドルバー バッグ FG_FOG(現行モデル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 37分に出品され03月12日 01時 37分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クローム ハンドルバーバッグ URBAN HANDLEBAR BAG/アーバン EX 2.0 ハンドルバー バッグ FG_FOG(現行モデル
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長116cm)
・全長 タテ13cmxヨコ24cmxマチ8.5cm
・留め具の種類: フック
・重量:250g
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 18.30 cm
奥行 : 31.10 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
759 入札履歴
終了
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