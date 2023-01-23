『(4個まとめ売り) 変換名人 LANケーブル CAT5 15.0m LAN5-CA1500【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 24分に出品され03月19日 14時 24分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(4個まとめ売り) 変換名人 LANケーブル CAT5 15.0m LAN5-CA1500



【商品説明】

・LANケーブル CAT5 15.0m カテゴリー5対応 長さ:15m



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。