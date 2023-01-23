『ベビーダン ゲートセクション (ブラック) 67546【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 14時 16分に出品され03月22日 14時 16分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベビーダン ゲートセクション (ブラック) 67546



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 69.40 cm

奥行 : 75.40 cm

重量 : 4.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。