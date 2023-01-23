『ブーツ メンズ ブーツ ドレープブーツ エンジニアブーツ ロングブーツ ビンテージブーツ レースなし ウエスタンブーツ ベルト ロック ヴィジュアル バイカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 13時 03分に出品され05月03日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【快適】



履きやすく、歩きやすいです。



幅広足の方にお勧め、履き心地いいです。



【ファッション】



レザーブーツはお洒落達人に欠かせない一足です。



デニムパンツやジャケットと合わせ、アーバンカジュアルを楽しみたい。



【履き着心地よい】



中敷きは通気性がいい、吸汗やすいし、震えと圧縮に強く、変形しにくて、柔らかくて履き心地がいいです。



【カッコいい】



カジュアルファッションスタイルにも合わせ、かっこいいレザーブーツは秋冬のマストアイテムです。



【いろんなシーンに大活躍】



バイク／ハイキング／アウトドア／エンジニア／カジュアル／旅行／ワーク等いろんなシーンに大活躍します。







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