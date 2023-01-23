『ixaer ドームテント 春夏秋冬兼用 防水テント 一人用 二人用 二重テント 雪スカート付き 2.1ｍ＊2.7ｍ＊1.15ｍ 設営簡単 一【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 03時 39分に出品され04月24日 03時 39分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ixaer ドームテント 春夏秋冬兼用 防水テント 一人用 二人用 二重テント 雪スカート付き 2.1ｍ＊2.7ｍ＊1.15ｍ 設営簡単 一



【商品説明】

・UVカット

・簡単設営

・通気

・防水



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 46.50 cm

重量 : 2.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

その他アウトドア用品 タグ ixaer

ドームテント

春夏秋冬兼用

防水テント

一人用

二人用

二重テント

雪スカート付き

2.1ｍ＊2.7ｍ＊1.15ｍ

設営簡単

一