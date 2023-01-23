『ixaer ドームテント 春夏秋冬兼用 防水テント 一人用 二人用 二重テント 雪スカート付き 2.1ｍ＊2.7ｍ＊1.15ｍ 設営簡単 一【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 03時 39分に出品され04月24日 03時 39分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ixaer ドームテント 春夏秋冬兼用 防水テント 一人用 二人用 二重テント 雪スカート付き 2.1ｍ＊2.7ｍ＊1.15ｍ 設営簡単 一
【商品説明】
・UVカット
・簡単設営
・通気
・防水
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 46.50 cm
重量 : 2.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
915 入札履歴
終了
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