『イヴ エヴァン 本 牛 皮 革 婦人靴 パンプス ポインテッドトゥ フラット シューズ ぺたんこ 靴 ローファー Vカット シンプル ローヒ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 14時 20分に出品され04月07日 14時 20分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イヴ エヴァン 本 牛 皮 革 婦人靴 パンプス ポインテッドトゥ フラット シューズ ぺたんこ 靴 ローファー Vカット シンプル ローヒ
【商品説明】
・ヒールのタイプ: デザインヒール
・ヒールの高さ: 3 cm
・メイン素材: 牛革
・留め具の種類: プルオン
・表地: レザー
・靴幅: 2E
・?【柔らかくフィット】脚を長く美しく魅せてくれるVカットが魅力の牛革パンプスの登場です。 柔らかく滑らかなカウレザーを使用しているので、履くほど足にフィットし 足当たりがよくなります。 本革素材ならではの極上の履き心地＆足馴染みを是非お試しください。
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 29.50 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
910 入札履歴
終了
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