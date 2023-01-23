『AQA(エーキューエー) ウェットスーツ メンズ 長袖 ウエットスーツ UVウエットトップジップ ロング2 KW-4614 リフレックスブル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 18時 47分に出品され04月18日 18時 47分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AQA(エーキューエー) ウェットスーツ メンズ 長袖 ウエットスーツ UVウエットトップジップ ロング2 KW-4614 リフレックスブル
【商品説明】
・3Lサイズ: 身長175~185cm， チェスト108~116cm
・LLサイズ: 身長175~185cm， チェスト104~112cm
・Lサイズ: 身長175~185cm， チェスト96~104cm
・Mサイズ: 身長165~175cm， チェスト88~96cm
・サイズレンジ: M， L， LL， 3L
・仕様: 1mmノーマルジャージ×UVカットストレッチ生地
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 54.00 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
801 入札履歴
終了
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