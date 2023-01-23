『SOMA(ソーマ) ランニングウォッチ RunONE 100SL ランワン100SL NS08005 ネイビー×オキシブルー LARGE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 14時 53分に出品され04月10日 14時 53分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SOMA(ソーマ) ランニングウォッチ RunONE 100SL ランワン100SL NS08005 ネイビー×オキシブルー LARGE
【商品説明】
・アラーム機能: 3ch デイリーアラーム
・クロノグラフ機能: 1/100秒， 最大99時間59分59秒99
・タイマー機能: 2ch リピートタイマー
・ラップスプリット機能: 100ラップ
・対応腕周り長さ: LARGE/145mm~205mm， MEDIUM/130mm~175mm
・性能防水: 10気圧防水
・素材: ケース/プラスチック， ストラップ/ポリウレタン， ガラス/アクリルガラス， 裏蓋/ステンレススチール
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 10.90 cm
奥行 : 11.20 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
299 入札履歴
終了
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