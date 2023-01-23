『ミレスト MILESTO ミレスト バックパック リュック リュックサック メンズ レディース PC収納 a4 Hutte 白 ホワイト w【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 18時 07分に出品され03月11日 18時 07分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミレスト MILESTO ミレスト バックパック リュック リュックサック メンズ レディース PC収納 a4 Hutte 白 ホワイト w
【商品説明】
・タテ37cmxヨコ24cmxマチ10cm
・ポケットの数:4(外側0/内側4)
・メイン素材: レザー
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: マグネット
・表地: 本体:ポリエステル、付属:牛革
・重量:520g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 33.60 cm
奥行 : 37.60 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
294 入札履歴
終了
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