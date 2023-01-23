『NewBounce Sport Pogo stick BG スポーツ ポゴ ブラック/グリーン #3103-Sport BG【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 05時 50分に出品され03月03日 05時 50分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NewBounce Sport Pogo stick BG スポーツ ポゴ ブラック/グリーン #3103-Sport BG



【商品説明】

・対象年齢：5歳～9歳

・適応体重：18kg～36kg



【サイズ】

高さ : 6.35 cm

横幅 : 24.76 cm

奥行 : 93.98 cm

重量 : 2.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。