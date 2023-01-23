『TOEI LIGHT(トーエイライト) ジャンプ&スプリングマット3【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 14時 36分に出品され04月28日 14時 36分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：赤

体重制限30kg

裏面すべり止め付

スポーツ＆アウトドア/レクリエーションスポーツ