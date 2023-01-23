『オーム電機 AudioComm バースピーカー2.1 サウンドバー テレビ用スピーカー Bluetooth ワイヤレススピーカー テレビスピ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 58分に出品され04月08日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーム電機 AudioComm バースピーカー2.1 サウンドバー テレビ用スピーカー Bluetooth ワイヤレススピーカー テレビスピ
【商品説明】
・ HDMI（ARC）端子で接続ARC対応HDMIケーブル（別売）使用でHDMI（ARC）端子付きテレビと接続できます。※本機には双方向での音声データ伝送ができるARC対応端子が搭載されています。
・ LINE入力端子（φ3.5ステレオミニジャック）で接続φ3.5ステレオミニコード（別売）を使用してヘッドホン端子付き機器と接続、RCA変換コード（付属）を使用してRCA（R/L）端子付き機器と接続できます。
・ 光デジタル端子（光角型）で接続光デジタルケーブル（別売）使用でHDMI（ARC）非対応テレビにも接続できます。Blu-ray/DVDプレーヤー（レコーダー）と一緒に使いたい時にも便利
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 103.50 cm
重量 : 2.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8337円
953 入札履歴
終了
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