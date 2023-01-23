『uvex(ウベックス） スポーツサングラス UV400 くもり止め ミラーレンズ 自転車/アウトドア sportstyle 235【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 41分に出品され03月31日 01時 41分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ミラーコーティングが施された視界の広い大型のシールドデザインはとてもクールです。uvex supravision テクノロジーは曇りを抑え幅広いスポーツ、アウトドアにも適します。【保証内容】保証期間はご購入日から起算して2年間となります。購入履歴が必要となります。日本国内使用に限り保証いたします。未使用での初期不良と認められた場合は無償にて交換させていただきます。無償交換の際、在庫の都合上同商品が手配できない場合は、代替品をご提案させていただく場合がございます。正常な使用状態において品質及び製造上の不備での故障と認められた場合は無償にて修理対応いたします。修理可能な際、交換パーツ等が異なる場合がございます。修理が不可能な場合は、無償交換となります。