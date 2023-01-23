『レノマオム 名刺入れ レーヴ 506602 クロ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 23分に出品され03月16日 13時 23分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「renoma HOMME(レノマオム)」より引用"



【商品名】

レノマオム 名刺入れ レーヴ 506602 クロ



【商品説明】

・カラー：ブラック

・本体サイズ（約）：幅11×奥0.8×高7cm

・留め具の種類: ボタン

・素材：カーフスキン（牛革）

・重量（約）：30g



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 12.80 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ レノマオム

名刺入れ

レーヴ

506602

クロ