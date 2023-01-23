『レノマオム 名刺入れ レーヴ 506602 クロ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 23分に出品され03月16日 13時 23分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「renoma HOMME(レノマオム)」より引用"
【商品名】
レノマオム 名刺入れ レーヴ 506602 クロ
【商品説明】
・カラー：ブラック
・本体サイズ（約）：幅11×奥0.8×高7cm
・留め具の種類: ボタン
・素材：カーフスキン（牛革）
・重量（約）：30g
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 12.80 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8337円
898 入札履歴
終了
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