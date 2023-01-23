『入浴剤 宝箱 65種類 65点 詰め合わせ セット プレゼント クリスマス イベント ギフト 景品 販促（ぴきしぇも オリジナル） (キング【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 19時 35分に出品され04月03日 19時 35分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

入浴剤 宝箱 65種類 65点 詰め合わせ セット プレゼント クリスマス イベント ギフト 景品 販促（ぴきしぇも オリジナル） (キング



【商品説明】

・65 different types， total of 65 pieces， so you can enjoy a different bath time every day

・Pikishemo original treasure chest

・Popular products such as kikikiyu and travel indoors. Also includes popular items in various shops

・The treasure chest is made of cardboard so it can be reused as a toy box

・Th



【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 15.70 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 2.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。