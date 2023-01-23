『リッチェル バラ鉢 6号 ダークグリーン 5個組【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 31分に出品され03月06日 22時 31分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リッチェル バラ鉢 6号 ダークグリーン 5個組
【商品説明】
・内寸:上部直径14.9cm、下部直径13.2cm
・容量:2.2L
・本体:直径18×高さ18cm(1個当たり)
・製造国:中国
・重量:222g
【サイズ】
高さ : 17.78 cm
横幅 : 18.54 cm
奥行 : 35.31 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8337円
784 入札履歴
終了
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