『リッチェル バラ鉢 6号 ダークグリーン 5個組【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 31分に出品され03月06日 22時 31分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル バラ鉢 6号 ダークグリーン 5個組



【商品説明】

・内寸:上部直径14.9cm、下部直径13.2cm

・容量:2.2L

・本体:直径18×高さ18cm(1個当たり)

・製造国:中国

・重量:222g



【サイズ】

高さ : 17.78 cm

横幅 : 18.54 cm

奥行 : 35.31 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。