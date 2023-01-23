『Animaryペットキャリー 折りたたみ ペットキャリーバッグ ショルダーバッグ 猫 犬 2way 大 ピンク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 18分に出品され04月22日 12時 18分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本体サイズ(約/cm)：幅60×奥行き30×高さ35 ／ ショルダーストラップ：約64〜125cm 本体重量：約1.7kg 耐荷重：約8kg以内(小型犬・猫用) カラー：ピンク 快適性能が増えた、サイズアップ版が登場！ 【出入り口が大きく開きます】 上部が大きく開くのでだっこでもスムーズ＆メッシュ構造で通気性GOOD！ 上部カバーはロールアップ可能。中も見えて安心！ 左右どちらからも出入りがらくらく 【2wayの持ち運びが可能】 手提げ：パッド付きハンドルカバーが手の痛みを軽減！／ 肩がけ：両手が空いて楽チン 【便利な折りたたみ式】 折りたたみ式で組立て・収納が簡単。持ち運びにも便利。 使いたいときにサッと広げられます。 【大小豊富なポケット】 正面ポケットにはジッパーと便利なコード穴もついています。 【ダブルで落下を防止】
ファープラスト アトラスDX 20 オープン 色指定不可 73040899
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落札価格8337円
812 入札履歴
終了
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