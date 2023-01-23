『子犬と犬用のポータブルペットキャリア，ショルダーストラップ付き，通気性，マットなし，5kg【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 03分に出品され03月30日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 無料のランダムカラーパッド + 犬用トイレ (ランダムカラー) が含まれています

この製品はオープンウィンドウデザインを採用しています。

使用方法は2つあり、必要に応じて変更できます。

裏地は通気性の良い柔らかい綿生地で作られています。

収納しやすいように、両側に大きなポケットがあります。

S: 3 kg以内のペットに適しています

サイズ: 長さ37cm、底幅17cm、高さ25cm

M: ペット5キロ以内

サイズ: 長さ41cm、底幅19cm、高さ31cm