『子犬と犬用のポータブルペットキャリア，ショルダーストラップ付き，通気性，マットなし，5kg【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 03分に出品され03月30日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
無料のランダムカラーパッド + 犬用トイレ (ランダムカラー) が含まれています
この製品はオープンウィンドウデザインを採用しています。
使用方法は2つあり、必要に応じて変更できます。
裏地は通気性の良い柔らかい綿生地で作られています。
収納しやすいように、両側に大きなポケットがあります。
S: 3 kg以内のペットに適しています
サイズ: 長さ37cm、底幅17cm、高さ25cm
M: ペット5キロ以内
サイズ: 長さ41cm、底幅19cm、高さ31cm
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落札価格8337円
651 入札履歴
終了
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