『川端のしじみエキス原液【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 45分に出品され03月16日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大和しじみを原料とし、水で1時間程蒸すように煮だし、布でこして、鉄鍋で30時間煮詰めた本物エキス。1000ｇ中、グリコーゲン13〜30ｇ含有。
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落札価格8337円
419 入札履歴
終了
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