『エレコム 推しごとバックパック Mサイズ グレージュ BM-OGBP02MGY 代引不可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 49分に出品され03月11日 03時 49分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品詳細】

持ち運びタイプ:背負い

外形寸法:幅約300mm×厚さ約170mm×高さ約380mm

内寸:背面気室:幅約280mm×厚さ約35mm×高さ約360mm

ポケット(前面):ファスナーポケット×1、スリーブポケット×1

ポケット(側面):サイドアクセスポケット×2 ※メイン気室内部に直結

カラー:グレージュ

質量:約1000g

拡張機能:簡易2気室化機能

対応モデル:〜14.0インチ ノートパソコン

表面加工:撥水加工(表生地)

付属品:専用レインカバー(グレージュ)



【特長】

ELECOM、カバン、キャリングバッグ