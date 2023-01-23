『マニューバーライン インナーケース ショートボード用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 02時 18分に出品され04月01日 02時 18分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サーフボードケース
【商品名】
マニューバーライン インナーケース ショートボード用
【商品説明】
・Body size: length 213?x Width 58?cm
・Compatible Size: Up to 7?0?" Adjustable
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 67.00 cm
奥行 : 74.00 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8337円
319 入札履歴
終了
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