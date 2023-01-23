『Too コピック チャオ スタート 36色セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 04分に出品され03月13日 04時 04分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Too コピック チャオ スタート 36色セット



【商品説明】

速乾性のアルコールマーカー





【サイズ】

高さ : 7.1 cm

横幅 : 14.5 cm

奥行 : 15.8 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。