『Too コピック チャオ スタート 36色セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 04分に出品され03月13日 04時 04分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Too コピック チャオ スタート 36色セット
【商品説明】
速乾性のアルコールマーカー
【サイズ】
高さ : 7.1 cm
横幅 : 14.5 cm
奥行 : 15.8 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8337円
624 入札履歴
終了
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