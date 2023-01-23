『スーパーロボット超合金 ブラックマイトガイン （魂ウェブ限定）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 04時 02分に出品され03月09日 04時 02分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スーパーロボット超合金 ブラックマイトガイン （魂ウェブ限定）



【商品説明】

・【サイズ】全高約140mm

・【素材】ABS、PVC、ダイキャスト



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。