『スーパーロボット超合金 ブラックマイトガイン （魂ウェブ限定）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 04時 02分に出品され03月09日 04時 02分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スーパーロボット超合金 ブラックマイトガイン （魂ウェブ限定）
【商品説明】
・【サイズ】全高約140mm
・【素材】ABS、PVC、ダイキャスト
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8337円
960 入札履歴
終了
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