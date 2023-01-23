『ottostyle.jp キッズハンガーラック おかたづけラック スチール製 こども用 高さ三段階調節 コートハンガー ランドセルラック (【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 00時 19分に出品され03月19日 00時 19分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ottostyle.jp キッズハンガーラック おかたづけラック スチール製 こども用 高さ三段階調節 コートハンガー ランドセルラック (
【商品説明】
・※商品は、モニターによって色合いが異なって見える場合があります。 ※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
・サイズ (約)幅76cm×40cm×120cm 材質 棚板 : メラミン樹脂化粧中密度繊維板
・フレーム : スチール 重量 (約)11.4kg 耐荷重 上棚 : (約)15kg 中棚 : (約)15kg 下棚 : (約)15kg ポールハンガー : (約)8kg サイドハンガー : (約)2kg フラットハンガー : (約)2kg
・特記事項 ※こちらの商品はお客様組み立てとなります。（工具は付属しております。）
【サイズ】
高さ : 14.10 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 65.20 cm
重量 : 12.71 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8337円
851 入札履歴
終了
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