『和ごころきもの屋 紅梅織りキスミス仕立上り浴衣 単品フリーサイズレディース浴衣 綿紅梅 ykt267【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 08時 09分に出品され03月31日 08時 09分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
和ごころきもの屋 紅梅織りキスミス仕立上り浴衣 単品フリーサイズレディース浴衣 綿紅梅 ykt267
【商品説明】
・※1～3営業日以内に発送（毎週水曜定休・お盆、年末年始臨時休業日あり）
・※商品の写真は出来る限り実物に近い色合いを表現できるようにしておりますが、モニターの設定等によっては多少の誤差が生じる場合がございます。 予めご了承ください。
・※生地の裁断、縫製によって、柄の出方が異なります。
・【サイズ】 身丈：約165cm （152cm～167cm前後） 袖丈：約49cm 裄丈：約68cm
・メイン素材: コットン
・素材構成: 100% コットン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8337円
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終了
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