『MARINEDAY マリンデイ ゴートスキン レザー ポシェットミニショルダーバッグ (soe) (BLACK)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 18分に出品され03月12日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MARINEDAY マリンデイ ゴートスキン レザー ポシェットミニショルダーバッグ (soe) (BLACK)
【商品説明】
CMR-X084FRM24L
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 21.20 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8337円
394 入札履歴
終了
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