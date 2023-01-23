『MARINEDAY マリンデイ ゴートスキン レザー ポシェットミニショルダーバッグ (soe) (BLACK)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 18分に出品され03月12日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MARINEDAY マリンデイ ゴートスキン レザー ポシェットミニショルダーバッグ (soe) (BLACK)



【商品説明】



CMR-X084FRM24L

【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ MARINEDAY

マリンデイ

ゴートスキン

レザー

ポシェットミニショルダーバッグ

(soe)

(BLACK)