『2層カモフラージュネット，ベージュ，2x3m/2x4m/3x5m/4x5m，スイミングプール，ウォーターパーク，ビーチ，日よけ，結婚披露宴，家の装飾用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 43分に出品され03月15日 10時 43分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 2x3m/2x4m/3x5m/4x5m2層ベージュカモフラージュネットスイミングプールウォーターパークビーチサンシェードネット結婚披露宴の家の装飾

説明:

モデル: カモフラージュネット

素材: 210dオックスフォードクロス

カラー: ベージュ

特徴: ナイロンロープ付き、非常に高品質。

アプリケーション

1.軍事機器およびプロジェクトなど。

2.軍事テーマバー、店舗の装飾、軍事愛好家。

3.レストラン、公園、家の装飾。

4.軍事映画の小道具と舞台背景の設置。

5.バードウォッチング、ハンティング。

注: 私たちはあなたが必要とする他のサイズをカスタマイズすることができます、あなたが興味を持っているならば、私に連絡してください。