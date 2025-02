彫刻日時計コンパス レザーケース付き ? 旅行者向けギフト ? インスピレーションを与えるギフト ? 冒険家向けギフト ? ウェディングギフ【2025の人気アイテム】

商品情報

彫刻日時計コンパス レザーケース付き ? 旅行者向けギフト ? インスピレーションを与えるギフト ? 冒険家向けギフト ? ウェディングギフト ? 洗礼のギフト ? 彼へのギフト(すべてではありません。失くしたもの)



・ギフトに印象を与えましょう - 美しいデザインと「ALL THOSE WHO WANDER ARE LOST」の引用句を組み合わせました。 贈り物を際立たせます。 アンティーク仕上げを施した重厚な真鍮メタルで手作り。 それぞれのコンパスはユニークで、記念品になるでしょう。 機能的でシンボル - コンパスとして完全に機能すると同時に、ガイダンス、内なる強さ、冒険の強力なシンボルでもあります。 そのポイントは無限の可能性に向かっています。

・コンパスの直径: 3インチ、チェーンの長さ

CMR-X08HS5RKD6

高さ : 6.40 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 13.20 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。