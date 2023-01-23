『PIXY 双眼鏡 PIXY 7x50 ポロプリズム式 7倍 50口径 ブラック PIXY 7x50MC BK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 52分に出品され03月28日 13時 52分に終了予定です。即決価格は8,336円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PIXY 双眼鏡 PIXY 7x50 ポロプリズム式 7倍 50口径 ブラック PIXY 7x50MC BK
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・本体重量:790g
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8336円
4 入札履歴
終了
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