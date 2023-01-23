『和装髪飾り 成人式飾り ドライフラワー 結婚式 和装 成人式 ブライダル ウェデイング【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 13時 47分に出品され03月26日 13時 47分に終了予定です。即決価格は8,336円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

和装髪飾り 成人式飾り ドライフラワー 結婚式 和装 成人式 ブライダル ウェデイング



【商品説明】

・後ろはUピンでお作りしております。

・素材構成: ドライフラワー



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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