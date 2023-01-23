『Jeep-バックパックカジュアルスタイルのラップトップバッグ、男性用の革製トラベルバックパック、大容量、新しい【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 04時 53分に出品され05月11日 04時 53分に終了予定です。即決価格は8,336円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 男性用 カジュアル バッグ バック スタイル JEEP パック 大容量

技術：浮彫りになること

内部：内部スロットポケット内部コンパートメントComputer Interlayer

Handle/Strap Type：Soft Handle

様式：偶然

外部：固体袋

モデル番号：JP 2011

運送システム：アーチ状の肩ひも

雨カバー：いいえ

容量：20リットルの下

ライニング材料：ポリエステル

閉鎖タイプ：ジッパーと掛け金

バックパック・タイプ：ペーパーバック

パータンタイプ：固体

性：男女兼用

装飾：NONE

主要な材料：スプリットレザー

銘柄：jeep buluo

起源：Cn (原点)

Cn：Jiangsu

項目タイプ：バックパック

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Jeep-バックパックカジュアルスタイルのラップトップバッグ、男性用の革製トラベルバックパック、大容量、新しい