『2023 サロン級 脱毛器 IPL 光脱毛器 VIO対応 冷感脱毛器 VAPAKA 家庭用 脱毛器 だつもうき 99.99万発 軽量 5段階【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 10分に出品され03月28日 10時 10分に終了予定です。即決価格は8,336円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2023 サロン級 脱毛器 IPL 光脱毛器 VIO対応 冷感脱毛器 VAPAKA 家庭用 脱毛器 だつもうき 99.99万発 軽量 5段階



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 16.50 cm

奥行 : 22.10 cm

重量 : 670.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。