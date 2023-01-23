『2023 サロン級 脱毛器 IPL 光脱毛器 VIO対応 冷感脱毛器 VAPAKA 家庭用 脱毛器 だつもうき 99.99万発 軽量 5段階【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 10分に出品され03月28日 10時 10分に終了予定です。即決価格は8,336円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2023 サロン級 脱毛器 IPL 光脱毛器 VIO対応 冷感脱毛器 VAPAKA 家庭用 脱毛器 だつもうき 99.99万発 軽量 5段階
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 16.50 cm
奥行 : 22.10 cm
重量 : 670.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8336円
252 入札履歴
終了
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