『【5個セット】 サンワサプライ カテゴリ6Aより線LANケーブル KB-T6AY-10BLX5【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 22分に出品され03月31日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,336円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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超高速10ギガビットイーサネット完全対応、より線仕様のCAT6A LANケーブル
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落札価格8336円
957 入札履歴
終了
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