『Nobsound 15レベル VFD 音楽オーディオスペクトラムインジケータ アンプボード レベルインジケーター VUメーター 速度調節可能【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 04時 53分に出品され04月14日 04時 53分に終了予定です。即決価格は8,336円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オーディオアンプその他

【商品名】

Nobsound 15レベル VFD 音楽オーディオスペクトラムインジケータ アンプボード レベルインジケーター VUメーター 速度調節可能



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・多くの調整可能なアイテムと表示効果：明るさ、メインライトカラムの落下速度、保持時間、ピークの落下速度を個別に調整できます。5つの音楽スペクトル表示モードと2つのクロック表示モードで自由に選択できます。すべての設定は電源オフメモリ機能を備えているため、再起動後に再度設定する必要はありません。

・広い周波数範囲のディスプレイと3.5mmAUX入力：32Hz〜16KHzの周波数掃引をサポートし、高精度ディスプレイは周波数ポイントテストも実行できます。 3.5mm AUX接続を介してスマートホン/ PC



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。