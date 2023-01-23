『車いす用グローブ ショート 黒 両手 / S 皮パット 正タイプ 吉徳技研 取寄品 JAN 介護福祉用具【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 23時 39分に出品され03月22日 23時 39分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【病院専用商品】商品名 車いす用グローブ ショート 黒 両手 / S 皮パット 正タイプ 歩行関連 車いすオプション 車いす用小物 JAN メーカー品番 メーカー名 吉徳技研 商品仕様
車いす用グローブ ショート 黒 両手 / S クリアパット 逆タイプ 吉徳技研 取寄品 JAN 介護福祉用具
¥ 8335
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車いす用グローブ ショート アイボリー 両手 / SS 皮パット 逆タイプ 吉徳技研 取寄品 JAN 介護福祉用具
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車いす用グローブ ショート 黒 両手 / SS エナメルパット 正タイプ 吉徳技研 取寄品 JAN 介護福祉用具
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落札価格8335円
284 入札履歴
終了
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