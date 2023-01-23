『Fkstyle キャットタワー 木製 おしゃれ スリム 大型 猫 宇宙船 シンプル 据え置き ハンモック 高さ180cm ハウス [並行輸入品]【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 23時 38分に出品され03月09日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品内容 ：キャットタワー

サイズ ：(約)66cm*40cm*180.4cm

重量 ：(約)20.3kg 耐荷重 ：(約)7.5kg

材質 ：中密度繊維板(本体)/アクリル(宇宙船型ハンモック)/フランネル生地(台座・柱)/麻紐(柱)

※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。



ペット用品:猫