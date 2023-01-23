『アンブロ ランニングシューズ UU2TJB02BG 30.5 cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 48分に出品され03月14日 18時 48分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アンブロ ランニングシューズ UU2TJB02BG 30.5 cm



【商品説明】

・ソールの厚さ:2.5cm

・ヒールのタイプ: ヒールなし

・ヒールの高さ: 3.5 cm

・留め具の種類: レースアップ

・表地: アッパー:合成繊維/合成樹脂/合成皮革 アウトソール:ゴム底

・非防水



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。