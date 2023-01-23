『アンブロ ランニングシューズ UU2TJB02BG 30.5 cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 48分に出品され03月14日 18時 48分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンブロ ランニングシューズ UU2TJB02BG 30.5 cm
【商品説明】
・ソールの厚さ:2.5cm
・ヒールのタイプ: ヒールなし
・ヒールの高さ: 3.5 cm
・留め具の種類: レースアップ
・表地: アッパー:合成繊維/合成樹脂/合成皮革 アウトソール:ゴム底
・非防水
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8335円
387 入札履歴
終了
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