『WORLD EAGLE BB1704-TC ボストンバッグ アイボリーピンク 初心者【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 06分に出品され03月15日 20時 06分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WORLD EAGLE BB1704-TC ボストンバッグ アイボリーピンク 初心者



【商品説明】

・シューズ収納：メンズシューズ 28cmサイズまで

・ショルダー：最大長さ 1，250mm（金具含む） / 重さ95g

・各ポケット：外ポケット(１ヶ） / 内ポケット(４ヶ）

・持ち手：太さ 20mm × 長さ 500mm

・本 体：縦 410mm × 底面（横） 420mm × 底面(マチ) 190mm / 重さ：970ｇ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ WORLD

EAGLE

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