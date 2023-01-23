『プチバトー 裏起毛マリニエール長袖プルオーバー A05F5 8才 128cm ダークネイビー/霜降りシエルブルー 女の子 PB400 PB4【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 05時 13分に出品され03月29日 05時 13分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[プチバトー] 裏起毛マリニエール長袖プルオーバー A05F5 8才 128cm ダークネイビー/霜降りシエルブルー 女の子 PB400 PB42 PB81



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。