『MU SPORTS 2023SSキャラクター単色プリントポーチ703J1016/アイボリー/FREE【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 08時 43分に出品され04月06日 08時 43分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MU SPORTS 2023SSキャラクター単色プリントポーチ703J1016/アイボリー/FREE



【商品説明】

・サイズ：W250×H190×D90

・ポリエステル

・色：アイボリー



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 25.70 cm

奥行 : 30.30 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。