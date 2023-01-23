『ナカトミ(NAKATOMI) オイルレスコンプレッサー CP-100N【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 09時 04分に出品され04月28日 09時 04分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナカトミ(NAKATOMI) オイルレスコンプレッサー CP-100N



【商品説明】

・本体サイズ:幅34×奥行19×高さ38.5cm

・本体重量:7kg

・消費電力:180W

・空気吐出量:30L/min

・設定圧力:0.68MPa

・電流:2.2A

・電源:単相100V 50/60Hz



【サイズ】

高さ : 20.80 cm

横幅 : 38.40 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 7.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。