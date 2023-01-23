『ナカトミ(NAKATOMI) オイルレスコンプレッサー CP-100N【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 09時 04分に出品され04月28日 09時 04分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナカトミ(NAKATOMI) オイルレスコンプレッサー CP-100N
【商品説明】
・本体サイズ:幅34×奥行19×高さ38.5cm
・本体重量:7kg
・消費電力:180W
・空気吐出量:30L/min
・設定圧力:0.68MPa
・電流:2.2A
・電源:単相100V 50/60Hz
【サイズ】
高さ : 20.80 cm
横幅 : 38.40 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 7.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8335円
635 入札履歴
終了
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