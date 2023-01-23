『プレゼントペット ジュエリープリンセス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 06時 44分に出品され05月08日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プレゼントペット ジュエリープリンセス
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 21.59 cm
横幅 : 24.13 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8334円
597 入札履歴
終了
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