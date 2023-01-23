『ajew(エジュー) スマホケース iPhone12 iPhone12Pro cadenas zipphone case shoulder【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 12時 31分に出品され03月24日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ajew(エジュー) スマホケース iPhone12 iPhone12Pro cadenas zipphone case shoulder 正規品 (iPhone12 12Pro， コバルト)



【商品説明】

・PU合皮、ポリカーボネート（ケース部分）

・iPhone12 iPhone12Pro対応

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属品:ストラップ(合成皮革)



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 13.80 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。