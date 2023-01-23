『ajew(エジュー) スマホケース cadenas zipphone case shoulder (iPhone13mini， white)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 22時 47分に出品され03月16日 22時 47分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ajew(エジュー) スマホケース cadenas zipphone case shoulder (iPhone13mini， white)



【商品説明】

・PU合皮、ポリカーボネート（ケース部分）

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属品:ストラップ(合成皮革)



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。