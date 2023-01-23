『molten(モルテン) バスケットボール トレーニングボール9066 B6C9066【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 14時 02分に出品され04月24日 14時 02分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

molten(モルテン) バスケットボール トレーニングボール9066 B6C9066



【商品説明】

・※掲載商品の仕様は改良のため、許可なく変更することがあります。ご了承ください。

・※空気の入れ過ぎにご注意ください。

・直径23.2cm

・重さ:約660g



【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。