『ウッディジョー 1/100 ハーフタイプ 浅草寺 雷門 ソフトメタル製の風神・雷神付 木製模型 未塗装組立キット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 19時 32分に出品され04月22日 19時 32分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウッディジョー 1/100 ハーフタイプ 浅草寺 雷門 ソフトメタル製の風神・雷神付 木製模型 未塗装組立キット
【商品説明】
・付属品:カラー組立説明書
・制作参考時間:8時間
・塗料は付属していません。別途ご用意ください。
・完成サイズ:全幅190mm、奥行64mm、全高125mm
・木材を主材料とした未塗装木製組み立てキット、別途、工具、塗料等が必要。
・材質等:アガチス・ヒノキ等の木材 その他
・電池ボックス/木製カバー付き、単3電池2本使用 (電池は付属していません)
CMR-X078MBDX13
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 16.60 cm
奥行 : 22.80 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8334円
177 入札履歴
終了
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