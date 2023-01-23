『ウッディジョー 1/100 ハーフタイプ 浅草寺 雷門 ソフトメタル製の風神・雷神付 木製模型 未塗装組立キット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 19時 32分に出品され04月22日 19時 32分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウッディジョー 1/100 ハーフタイプ 浅草寺 雷門 ソフトメタル製の風神・雷神付 木製模型 未塗装組立キット



【商品説明】

・付属品:カラー組立説明書

・制作参考時間:8時間

・塗料は付属していません。別途ご用意ください。

・完成サイズ:全幅190mm、奥行64mm、全高125mm

・木材を主材料とした未塗装木製組み立てキット、別途、工具、塗料等が必要。

・材質等:アガチス・ヒノキ等の木材 その他

・電池ボックス/木製カバー付き、単3電池2本使用 (電池は付属していません)

CMR-X078MBDX13

【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。