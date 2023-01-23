『平野鞄 ガーメントバック 大型 ハンガーバック メンズ レディース ３着 スーツケース 旅行 出張 礼服 冠婚葬祭 大容量 横型 57cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 01時 53分に出品され03月12日 01時 53分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マザーズバッグ

【商品名】

平野鞄 ガーメントバック 大型 ハンガーバック メンズ レディース ３着 スーツケース 旅行 出張 礼服 冠婚葬祭 大容量 横型 57cm



【商品説明】

・3着分のスーツが入るガーメントバッグです。ハンガーにかかった状態でバックにしまうことができます。旅行や出張などの移動、冠婚葬祭のときにとても便利です。三つ折れ仕様

・【仕様】正面：2分割ファスナーポケット・内部：衣類止めベルト、ファスナーポケット、ネクタイ掛け・その他の仕様：



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 29.70 cm

奥行 : 60.10 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※箱入り商品は、箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。

その他パンフレットや付属品についても、本商品のみになる場合もございます。

メーカーの商品のリニューアルなどにより、同じ商品でも写真と異なる場合もございます。



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