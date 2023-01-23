『デシグアル トートバッグ(タウン用) 20SAXPD1 ピンク/レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 12時 33分に出品され04月18日 12時 33分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル トートバッグ(タウン用) 20SAXPD1 ピンク/レッド
【商品説明】
・サブバッグ:タテ14cmxヨコ20cmxマチ5cm/ポケットの数:1(外側0/内側1)/ハンドストラップ付き(全長78cm)/ショルダーストラップ付き(全長106cm)/重量:260g
・ショルダー全長:86cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ28.5cmxヨコ24cmxマチ10cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・留め具の種類: マグネット
・重量:310g
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 35.40 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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539 入札履歴
終了
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