『デシグアル トートバッグ(タウン用) 20SAXPD1 ピンク/レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 12時 33分に出品され04月18日 12時 33分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

デシグアル トートバッグ(タウン用) 20SAXPD1 ピンク/レッド



【商品説明】

・サブバッグ:タテ14cmxヨコ20cmxマチ5cm/ポケットの数:1(外側0/内側1)/ハンドストラップ付き(全長78cm)/ショルダーストラップ付き(全長106cm)/重量:260g

・ショルダー全長:86cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ28.5cmxヨコ24cmxマチ10cm

・ポケットの数:3(外側2/内側1)

・留め具の種類: マグネット

・重量:310g



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 32.60 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ デシグアル

トートバッグ(タウン用)

20SAXPD1

ピンク/レッド