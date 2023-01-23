振袖 着付け小物15点セット （和装スリップ、帯枕、前板、衿芯、コーリンベルト、腰紐 6本、マジックベルト、伊達締め、三重紐、後板） Lサイ【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

振袖 着付け小物15点セット （和装スリップ、帯枕、前板、衿芯、コーリンベルト、腰紐 6本、マジックベルト、伊達締め、三重紐、後板） Lサイ



【商品説明】

・スリップが3サイズございますので適応身長からお選びくださいM：身丈：120 裾廻り：130（身長約150～160） L：身丈：125 裾廻り：150（身長約161～170） LL：身丈：125 裾廻り：160（身長約161～170）

・セット内容：和装スリップ、帯枕、前板、衿芯、コーリンベルト、腰紐 6本、マジックベルト、伊達締め、後板、三重紐

・振袖を着るのに、結婚式を迎えるけど 着付けに何を用意すればいいのかわからない そんな方にお勧めの着付け小物15点セットです

・肌着は肌に優しい綿素材。ご自宅でスリップは洗うことが可能です



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 28.60 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。