『振袖 着付け小物15点セット （和装スリップ、帯枕、前板、衿芯、コーリンベルト、腰紐 6本、マジックベルト、伊達締め、三重紐、後板） Lサイ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 05時 10分に出品され04月15日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
振袖 着付け小物15点セット （和装スリップ、帯枕、前板、衿芯、コーリンベルト、腰紐 6本、マジックベルト、伊達締め、三重紐、後板） Lサイ
【商品説明】
・スリップが3サイズございますので適応身長からお選びくださいM：身丈：120 裾廻り：130（身長約150～160） L：身丈：125 裾廻り：150（身長約161～170） LL：身丈：125 裾廻り：160（身長約161～170）
・セット内容：和装スリップ、帯枕、前板、衿芯、コーリンベルト、腰紐 6本、マジックベルト、伊達締め、後板、三重紐
・振袖を着るのに、結婚式を迎えるけど 着付けに何を用意すればいいのかわからない そんな方にお勧めの着付け小物15点セットです
・肌着は肌に優しい綿素材。ご自宅でスリップは洗うことが可能です
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 28.60 cm
奥行 : 38.40 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8334円
165 入札履歴
終了
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